Mundial Sub 20: La Roja perdió a dos jugadores por lesión previo a crucial partido con Egipto

Los seleccionados nacionales deberán salir a la cancha del Estadio Nacional para quedarse con los tres puntos y seguir en competencia.

El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informó que Matías Pérez y Emiliano Ramos fueron desconvocados de La Rojita tras sufrir una lesión durante el partido ante Japón por el Mundial Sub 20.

La ANFP indicó que el diagnóstico de la lesión es “desgarro de bíceps femoral”.

Además, el plazo de recuperación para las dos lesiones “supera los tiempos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025. Todos los integrantes de la Federación de Fútbol de Chile les deseamos una pronta y exitosa recuperación”.

Tanto Pérez (Lecce de Italia) como Ramos (Everton de Viña del Mar) habían sido titulares en los primeros partidos de la Selección Chilena durante el torneo, por lo que sus ausencias son un duro golpe.

Este viernes, además, los seleccionados nacionales se enfrentarán a Egipto, en un partido crucial de cara a la siguiente fase del Mundial Sub 20.

Hasta ahora, Chile se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 3 puntos. Japón está primero con 6 unidades, Nueva Zelanda en el tercer puesto con 3 puntos y Egipto último sin sumar puntos.