Mundial Sub 20 en Chile: ¿Cuándo y dónde ver en vivo el duelo entre Colombia y Francia por el tercer puesto?

Por CNN Chile

17.10.2025 / 08:16

Ambos equipos buscarán cerrar su participación en el torneo con un resultado positivo y asegurar un lugar en el podio.

Tras unas intensas semifinales, Colombia y Francia se preparan para disputar el tercer puesto de la Copa Mundial Sub 20 que se realizó estas últimas semanas en Chile.

Los sudamericanos intentarán cerrar el torneo con una medalla que reafirme su crecimiento, mientras que los europeos buscarán redimirse tras su caída en semifinales y repetir un lugar destacado en la historia del campeonato. 

¿Cuándo y dónde se juega el partido por el tercer puesto del Mundial Sub 20?

  • El esperado duelo entre Colombia y Francia por el tercer lugar en el Mundial Sub 20 está programado para este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

¿Dónde ver el partido por el tercer puesto del mundial Sub 20?

  • El partido entre Colombia y Francia será transmitido por Dsports DGO (streaming).

