Luto en el futbol chileno: Muere Xabier Azkargorta, extécnico de La Roja rumbo a Francia 98

Durante la mañana de este viernes se informó el sensible fallecimiento del otrora técnico de la Selección Chilena rumbo al mundial de Francia 1998, Xabier Azkargorta.

El “Bigotón” tuvo un recordado paso por La Roja. Las últimas semanas, su nombre estuvo en la palestra por distintas complicaciones de salud.

El entrenador, oriundo de Azpeitia, España, tuvo un destacado paso por Sudamérica. Recordado por dirigir a la selecciones de Bolivia y Chile en los noventa.

El director también asumió cargos importantes en diversos clubes de España, como DT en Sevilla, Español, Valladolid y como coordinador de cantera en el Real Madrid.

Su memoria fue compartida por diversas figuras políticas y deportivas a lo largo del mundo, entre ellas el expresidente de Bolivia Carlos Mesa Gisbert, que le dejó una sentida dedicatoria en la red social X.