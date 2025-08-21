Ministra de Seguridad argentina apunta a gobernador Kicillof por incidentes en Avellaneda: “La Policía recibió la orden de no intervenir”

Patricia Bullrich dijo que "la Policía Bonaerense y la Aprevide condujeron un dispositivo con fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención".

La primera reacción de una autoridad argentina por los hechos de violencia ocurridos en Avellaneda vino de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

En un comunicado, Bullrich dijo que lo ocurrido fue una “tragedia” y apuntó directamente contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que”dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien” y acusó que el responsable es el gobernador Axel Kicillof.

Además, dijo que el Ministerio “dispuso acciones inmediatas e inició actuaciones para sancionar a los responsables”.

“La Policía Bonaerense y la Aprevide condujeron un dispositivo con fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención”, se lee en el escrito.

La autoridad también alertó que “la Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia”.

Bullrich exigió una serie de medidas de seguridad tras la gravedad de los hechos.