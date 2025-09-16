Sergio Jadue asegura que volverá a presidir la ANFP a pesar de fallo de FIFA lo vetó de los cargos futbolísticos de por vida

El periodista aseguró que el exdirigente planea volver y postular a la ANFP. Un documento de FIFA lo sanciona de por vida para ejercer actividades vinculadas al fútbol en cualquier nivel.

El periodista deportivo Milton Millas afirmó que Sergio Jadue le aseguró que “iba a volver” a Chile y que se presentaría para presidir la ANFP. “Me dijo que tenía 100 mil seguidores y que se iba a tirar como presidente del fútbol chileno de nuevo”, señaló en el podcast El Gerente de The Clinic.

Cualquier cosa, a la FIFA

Esa intención choca con una resolución de FIFA que mantiene al exdirigente inhabilitado de por vida.

El documento —bajo el directo titular Decision— declara a Jadue culpable de infringir los artículos 13 (reglas generales de conducta), 15 (lealtad), 18 (deber de informar y cooperar), 19 (conflictos de interés) y 21 (soborno y corrupción) del Código de Ética de FIFA.

La misma resolución establece una prohibición a nivel nacional e internacional para “tomar parte en cualquier actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de cualquier otra índole) de por vida” desde la notificación de la decisión.

La medida se dicta en virtud del artículo 6 letra h) del Código de Ética y del artículo 22 del Código Disciplinario de FIFA. Además, el texto indica que no se cargan costas procesales al sancionado y que cada parte asume sus gastos legales; la notificación se remite a Conmebol y a la Federación de Fútbol de Chile.

Jadue dejó la presidencia de la ANFP en 2015 y, en el marco del FIFA Gate, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por delitos asociados a corrupción en contratos de la confederación sudamericana, tras lo cual pasó a condición de testigo colaborador.

Con la sanción vigente, el exdirigente no puede asumir cargos en la ANFP ni en órganos del sistema del fútbol que dependan de FIFA. Para una eventual candidatura, debería existir una decisión que deje sin efecto la inhabilitación de por vida, cuestión que no se registra en el documento citado.

