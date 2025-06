Messi no olvida: Tuvo un tenso cruce con James Rodríguez tras sus dichos sobre la final de la Copa América

Durante el empate entre Argentina y Colombia, el capitán albiceleste encaró al volante cafetero y le recriminó sus declaraciones sobre un supuesto arbitraje favorable en la final continental de 2024.

El empate 1-1 entre Argentina y Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas dejó una escena que no pasó desapercibida: el tenso cruce entre Lionel Messi y James Rodríguez en medio del partido, luego de que el argentino le recordara los cuestionamientos del colombiano sobre la final de la Copa América 2024.

Todo se originó cuando Messi intervino en una discusión entre James y otros jugadores argentinos. En ese momento, el capitán de la albiceleste aprovechó para lanzarle una recriminación directa: “Dijiste que nos habían ayudado en la final. Hablas mucho”, se le escuchó decir.

James respondió visiblemente incómodo: “¿Pero por qué? Yo no he dicho nada”, intentando bajar el tono del intercambio. Tras el partido, el volante colombiano evitó profundizar en la polémica: “Lo que pasó en la cancha, se queda en la cancha”.

Las palabras de Messi hacen alusión a una entrevista reciente en la que Rodríguez afirmó que en la final de la Copa América disputada en Estados Unidos, donde Argentina se impuso por la mínima, hubo elementos externos que favorecieron al rival. “Estuvimos cerca, pero por cosas externas creo que no pudimos quedar campeones”, dijo. Y añadió: “El árbitro influyó mucho y no nos cobró uno o dos penales. No digo que no se merecían ganar, pero las cosas influyeron”.

El cruce entre ambos ídolos reflejó la tensión de un partido cargado de historia reciente y dejó claro que Messi no olvida cuando se pone en duda la legitimidad de los títulos de Argentina.