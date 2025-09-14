Deportes mls

Messi falla penal a lo "Panenka" y Charlotte derrota 3-0 a Inter Miami en la MLS

Por CNN Chile

14.09.2025 / 11:25

Kristijan Kahlina adivinó el tiro del argentino y el israelí Idan Toklomati anotó un triplete en el Bank of America Stadium. Inter Miami no contó con Luis Suárez por suspensión.

Charlotte FC venció 3-0 a Inter Miami la noche del sábado 13 de septiembre en el Bank of America Stadium. Lionel Messi ejecutó un penal a lo “Panenka” y el arquero croata Kristijan Kahlina lo atajó, en la acción clave del primer tiempo. El local cerró el marcador con un triplete del israelí Idan Toklomati.

El 10 tuvo la ventaja desde los doce pasos antes del 1-0, pero Kahlina leyó el disparo y controló el balón. Luego, Toklomati abrió la cuenta y firmó el segundo al inicio del complemento; selló el 3-0 desde el punto penal a los 84’.

Miami no incluyó a Luis Suárez, quien cumple una sanción de tres partidos en la MLS por un incidente de escupitajo en la final de la Leagues Cup; además, el torneo le aplicó seis fechas para su próxima edición.

Con este resultado, Charlotte hiló su novena victoria consecutiva en liga y ratificó su alza competitiva en la Conferencia Este. Miami quedó en zona media de la tabla.

