Cada vez quedan menos horas para vivir el partido más importante de la historia reciente de Colo Colo. En la angustiosa espera, sus numerosos hinchas han demostrado fidelidad hacia el club con variadas demostraciones de respaldo.

Uno de ellos fue Mirko Jozic, el técnico croata y campeón de varios títulos en los 90’ con el Cacique, como la Copa Libertadores de América en 1991 y la Recopa Sudamericana en 1992.

El histórico entrenador quiso ser parte de los gestos de apoyo en el difícil momento y, desde Croacia, envió saludos junto a una foto de su familia, todos con la camiseta alba, y un mensaje escrito en el Instagram de su hija con la recordada frase “Hasta la morir”.

Lee también: Revisa el día, horario y dónde ver en vivo el partido por la permanencia entre Colo Colo y la UdeC

“Mi corazón dice que tengo que escribirlo. Nunca pensé que nuestro Colo Colo estaría pasando por momentos tan difíciles. Sí, en nuestra historia hemos pasado por muchas cosas, pero esto no me lo esperaba. He sentido rabia y tristeza, pero al final queda puro amor como siempre. No importa en qué condiciones estemos, nuestro club siempre supo unir a su pueblo colocolino”, dijo.

Añadiendo: “Mañana más que nunca seamos familia, una familia de verdad y mostremos una vez más que somos los más grandes, no sólo de Chile, sino del mundo entero. Mi padre entrenó a muchos clubes y los respetó a cada uno, pero sólo por uno siente el amor y es Colo Colo, porque Colo Colo tiene algo que no hay en ningún otro lado. Los quiero mi gente. HASTA LA MORIR”, publicó.