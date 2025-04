Memphis Depay expresa molestia por regla que prohibirá pararse sobre la pelota: Quienes lo hagan recibirán una amarilla

Un peculiar dictamen fue dado a conocer recientemente por la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB). La medida implica que si un jugador se para sobre una pelota, recibirá una tarjeta amarilla.

La regla, que también incluye un tiro libre indirecto en todo caso por considerarse una “conducta antideportiva”, ya generó polémica, y jugadores la han criticado por prohibir el mundialmente conocido “jogo bonito”.

Uno de quienes reaccionó fue el holandés jugador del Corinthians, Memphis Depay. A través de sus redes sociales escribió: “Vine a brasil para experimentar de primera mano el jogo bonito, pero ahora la CBF anunció que ningún jugador puede pararse sobre la pelota o recibirá una tarjeta amarilla; se decidió después de que me equilibré sobre la pelota por un par de segundos en la final de la Copa Paulista”.

“No es que sea un factor tan importante en el fútbol, pero no veo el problema aquí. El fútbol brasileño está en alza… ¡y merece visibilidad global!

Hay mucho talento aquí. La alegría y la pasión en la forma de expresarnos en el campo no deben tener límites”, manifestó el delantero de 31 años.

Depay pidió centrarse en reglas que puedan mejor el deporte y “en el lado comercial del fútbol que beneficia a los clubes, los aficionados y los jugadores en lugar de estos anuncios tontos”.

So I really went to Brazil to also experience jogo Bonita first hand but now @CBF_Futebol announced yesterday that no player can’t stand on the ball or the player will receive a yellow card , it was decided after I did balance on the ball for a couple seconds in the last finale…

