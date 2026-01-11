Melita Abraham deja abierta la puerta al Ironman de Valdivia: “Quizá me vean haciendo otra cosa que no sea remo”

Deportes ironman

La medallista panamericana de remo señaló en exclusiva a CNN Chile Deportes que estudia participar en nuevas disciplinas, manteniendo como prioridad los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

La deportista chilena Melita Abraham, medallista de oro de Juegos Panamericanos en remo, compartió con CNN Chile Deportes sus próximos desafíos y aspiraciones deportivas, mientras se desarrollaba el Ironman 70.3 en Pucón.

En una conversación exclusiva, Abraham señaló su interés por diversificar su actividad física y explorar nuevas competencias.

“Estoy metiéndole inspiración para este año meterle a un Ironman”, afirmó, destacando que su principal objetivo siguen siendo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en remo, aunque no descarta otras oportunidades.

La deportista también mencionó su interés en participar en el Medio Ironman de Valdivia, que se realizará el próximo 29 de noviembre. “Estoy pensando hacer el de Valdivia este año. Estaré en mi ciudad, estoy motivada para hacerlo”, expresó.

Abraham concluyó con un guiño a su versatilidad deportiva.

“Quizá me vean haciendo otra cosa que no sea remo”, dejando abierta la posibilidad de ampliar su participación a otras disciplinas de alto rendimiento durante 2026.

