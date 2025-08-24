Deportes italia

Medios italianos aseguran que Alexis Sánchez vive sus últimos días en el Udinese

Por CNN Chile

24.08.2025 / 11:52

"El adiós a Sánchez en el Udinese está a un 99%", comentan algunos medios locales.

Una compleja situación vive por estos días Alexis Sánchez en Italia.

Y es que a pesar de que el tocopillano tiene contrato vigente con el Udinese, su retorno no se ha dado como esperaba. Ha sufrido algunas lesiones y sus actuaciones no han sido las mejores.

Medios locales como el Mondo Udinese aseguran que “es cosa de horas. El adiós de Sánchez a Udinese está a un 99%. La dirigencia bianconera tiene en manos a su reemplazante”.

Incluso, dicen que existiría un “quiebre total” entre el delantero y la directiva del club de Friuli.

En una conferencia de prensa, el entrenador Kosta Runjaic, comentó: “No tengo mucho que añadir sobre Sánchez, teníamos muchas expectativas. Llegó lesionado y no estaba satisfecho con su temporada”.

“Hoy sigue siendo jugador del Udinese, quiere jugar más minutos, pero no podemos garantizarlo. Estamos trabajando duro igual que él, aún tenemos unos días para encontrar una solución satisfactoria para todos. Es una leyenda del club”, sentenció.

