“Me desmayé por estrés”: Endler revela secuelas de su salida de la Roja y habla de sus proyecciones profesionales y privadas

La histórica arquera de la Roja confesó haber sufrido crisis de pánico y episodios de desmayo provocados por el estrés durante su última etapa en la Selección Chilena, lo que la llevó a tomar distancia para priorizar su salud mental.

En una entrevista íntima y poco común, la arquera chilena Christiane Endler dejó de lado por un momento el balón para hablar de lo que ocurre fuera de la cancha.

Desde Francia, donde se prepara para su quinta temporada con el Olympique de Lyon, la portera más destacada en la historia del fútbol chileno se abrió sobre salud mental, su vida en pareja y un posible regreso a la Selección.

Crisis de pánico y salud mental

Endler no esquivó uno de los temas más delicados: las secuelas emocionales de su salida de la Roja.

“En la Selección no lo pasé bien en el último tiempo y eso afectó mi salud mental”, reveló en entrevista con La Tercera.

Defendiendo a sus compañeras y exigiendo mejoras, dice, terminó asumiendo una carga demasiado pesada.

“Tuve crisis de pánico. Me desmayé por estrés. No sabía qué me pasaba y tenía miedo de que fuera algo más grave”, confesó.

Esa experiencia la llevó a pausar su vínculo con la Selección y priorizar su salud. Hoy, gracias a un trabajo consciente, dice sentirse mucho mejor: “Me di cuenta de lo importante que es la salud mental y de lo expuestas que estamos”.

¿Regreso a la Selección?

Durante una reciente visita a Chile, Endler se reunió con el entrenador Luis Mena. Aunque no entregó certezas, la opción de volver a la Roja está sobre la mesa: “Las puertas de ambas partes están abiertas, pero aún no decido nada”.

Maternidad: Un sueño que sigue en pie

En el plano personal, Endler se mostró más abierta que nunca.

Casada desde 2021 con Sofía Orozco, con quien mantiene una relación que define como “mucho mejor de lo que alguna vez soñó”, ambas están en medio de un largo proceso para convertirse en madres.

“Siempre quise ser mamá”, dijo, pero admite que la carrera deportiva lo complica. Por eso, Sofía sería quien llevaría el embarazo.

Sin embargo, ha sido más difícil de lo esperado: “Llevamos tres años intentándolo. No es nada de fácil, pero seguimos con toda la esperanza”.

Más allá del fútbol

Endler también reflexionó sobre su rol como figura pública. Lejos de sentirse presionada, asegura que ha construido su imagen siendo auténtica: “Siempre he intentado ser yo, seguir lo que pienso, no agradarle al resto”.

Reconoce que muchas personas le escriben para agradecerle o pedirle consejos, no solo sobre fútbol.

“Gente que estaba con depresión me ha dicho que alguna entrevista mía le ayudó a salir adelante. Eso es lo bonito del deporte”, comentó.

El lado oscuro de la exposición

Aun así, la exposición tiene un precio. “Sí, las redes sociales me han hecho mal”, admitió.

Aunque hoy intenta no leer los comentarios, sabe que su familia lo hace: “He pedido mil veces que no lo hagan, porque les duele”.

Con 34 años, Endler no pone fecha de retiro. Mientras se mantenga competitiva, seguirá jugando. Y aunque extraña Chile, dice sentirse plena en Francia.