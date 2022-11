(EFE) – El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se llevó la última pole position de la temporada, la del Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputa en el circuito de Yas Marina, donde el mexicano Sergio “Checo” Pérez, de la misma escudería, saldrá segundo en la carrera de este domingo, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El bicampeón del mundo pulverizó los registros del fin de semana al ser el único que logró bajar el cronometro de 1:24.

El español Carlos Sainz (Ferrari) fue cuarto y su compatriota Fernando Alonso de Alpine quedó eliminado en la Q2 con el undécimo tiempo, mientras que, en la lucha por el subcampeonato de pilotos, ‘Checo’ Pérez, que contó con el rebufo que le dio Verstappen, saldrá segundo, por delante de Leclerc (Ferrari), tercero.

Los Mercedes, que luchan con Ferrari por el subcampeonato de constructores, estuvieron más atrás de lo esperado, con el heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton quinto y su compatriota George Russell sexto.

En la lucha por la cuarta plaza de constructores, entre Alpine y McLaren, el británico Lando Norris (McLaren) logró acabar primero de la “otra” liga, séptimo, por delante del francés Esteban Ocon (Alpine).

En su último fin de semana en la Fórmula 1, el alemán Sebastian Vettel de Aston Martin fue noveno, y compartirá fila en la parrilla con el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), que se despide del equipo.

