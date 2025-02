“Déjense de joder”: Massú acusa “tremenda injusticia” por el insólito golpe de Bergs a Garín en Copa Davis

"¿Cómo puede ser posible que el doctor neutral no lo vea? O no lo saque de ahí. Hubo cero análisis", denunció el extenista.

Un escándalo sacudió la serie de Copa Davis entre Chile y Bélgica luego de que el tenista chileno Cristian Garin sufriera una agresión en pleno partido, lo que derivó en su descalificación y la pérdida de la serie para el equipo nacional.

El capitán chileno, Nicolás Massú, manifestó su indignación por la situación y cuestionó duramente la falta de acción por parte de las autoridades.

El incidente

El enfrentamiento entre Cristian Garin y el belga Zizou Bergs tomó un giro inesperado cuando, durante una celebración de Bergs, Garin recibió un golpe en el rostro.

Como consecuencia, el tenista chileno no pudo presentarse al siguiente juego, lo que resultó en su descalificación y, con ello, la derrota de Chile en la serie.

Massú no tardó en expresar su molestia, enfocando sus críticas en el proceder del cuerpo arbitral y del médico neutral asignado al partido.

“¡Déjense de joder!”, exclamó el extenista en un tono enfurecido. “Aquí los árbitros son una cosa, y los jugadores otra, pero lo que más creo que funcionó mal es que no hayan visto a Cristian. ¿Cómo puede ser posible que el doctor neutral no lo vea? O no lo saque de ahí. Hubo cero análisis“, denunció.

El capitán del equipo chileno también se refirió a la presión psicológica que enfrentó Garin en el momento. “¿Tú sabes cómo es recuperar a Cristián mentalmente para que salga en el 5-6 del tercer set a jugar un game? ¿Y después tiene que jugar bien? ¿Para qué? ¡Para que hagan cuatro saques y pierdan cuatro puntos seguidos!“, agregó indignado.

Críticas a la organización

Massú también denunció desigualdades en la organización de los torneos de Copa Davis, señalando que las reglas parecen aplicarse de manera diferente según el país que participe.

“Nosotros jugamos el año pasado con Perú en Chile y nos pusieron la regla de jugar con cuatro mil personas. Tuvimos que hacer una cancha con anticipación porque teníamos que mejorar esto. Aquí jugamos en un estadio para dos mil personas y les dieron permiso“, explicó.

Finalmente, el capitán nacional afirmó que tomará medidas junto a la Federación Chilena de Tenis para apelar la situación y exigir justicia. “Esto es una clara imagen de que esto es una injusticia tremenda“, concluyó.