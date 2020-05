VIDEO RELACIONADO – Vidal vs. Aranguiz ¿Quién es el mejor volante chileno? (02:39)

Guillermo Maripán, zaguero del AS Mónaco, tiene menos de un año en aquel club, lo que le ha bastado para llamar la atención de grandes clubes de Europa.

El jugador de la selección chilena ya había pasado desde el Alavés al Mónaco por 18 millones de euros, lo que le convierte en el defensa chileno más caro en la historia. “Es un orgullo y también una responsabilidad más (…) Suena bonito, pero hay que demostrar por qué un club paga ese precio por uno. Me lo tomo con calma”, dijo Maripán a El Mercurio.

Lee también: ANFP planea pronta vuelta a los entrenamientos: “Estamos observando cómo se retornó en Alemania”

Acerca a la opción de partir al Tottenham de Inglaterra, señaló: “Me lo tomo bien. Siempre es bueno que los clubes pongan sus ojos en uno, quiere decir que voy por el camino correcto y que estoy haciendo bien el trabajo”.

Luego, añadió que “las posibilidades siempre están y si se presenta alguna, tengo que tomar la mejor decisión para seguir evolucionando como profesional (…) siempre me ha seducido la Premier: me gusta su competitividad y pienso que es una liga que me ayudaría mucho en mi desarrollo”.

Lee también: Fallece histórico cocinero de la Selección Chilena de Fútbol por COVID-19

En cuanto a la la Roja, indicó: “Me siento parte del recambio y es una gran responsabilidad por todo lo que hizo y nos enseñó la ‘generación dorada’. Estoy feliz de compartir con ella y aprender, son grandes jugadores y personas”.

Finalmente, sobre el ciclo de Reinaldo Rueda, afirmó: “Hemos tenido momentos buenos y malos, como todo en la vida. El profesor está haciendo un trabajo difícil que es el cambio generacional. Para mí, personalmente ha sido un ciclo intenso pero positivo y tengo claro que tenemos que seguir mejorando”.