¿Marcelo Salas xeneize? Macri asegura que rechazó llegada del histórico goleador chileno a Boca Juniors

El expresidente de Boca reveló los motivos que lo alejaron de la contratación del chileno, considerado referente de River Plate.

Marcelo Salas es reconocido como uno de los máximos referentes de River Plate durante la época de los años 90.

Con goles históricos, Salas se ganó el apodo de “Matador” en Argentina antes de partir a jugar a Europa.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer un nuevo antecedente sobre el paso del histórico goleador chileno al fútbol argentino, dado que incluso podría haber jugado en el máximo rival de River Plate.

En una entrevista con Canal 13, Mauricio Macri, expresidente de Argentina y de Boca Juniors, aseguró que “lo tenía listo a Salas y lo dejé ir a River, todavía me arrepiento“.

En cuanto a los motivos por los que no se produjo su fichaje en el elenco xeneize, Macri señaló que “hubo discusiones internas en la directiva, donde algunos decían que no podíamos traer tantos jugadores de un mismo representante”.

“Ante eso dije: ‘bueno, que no venga'”, remató Macri.