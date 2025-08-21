Marcelo Díaz: “Hubo muy poca seguridad para todos los que estábamos en el estadio”

El jugador de Universidad de Chile calificó como "repudiable" los dichos del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien "en vez de preocuparse por la integridad física y humana de todos los hinchas, se estaba preocupando por cosas futbolísticas".

Durante esta mañana, el plantel de Universidad de Chile llegó a territorio nacional tras la violenta noche en el Estadio Libertadores de América en Argentina.

En su llegada al Aeropuerto de Santiago, Marcelo Díaz, capitán de la U, manifestó preocupación por lo ocurrido contra los hinchas del conjunto chileno y apuntó a la falta de seguridad en el recinto deportivo.

Díaz comentó que parte de la delegación del equipo azul se quedó en Argentina pendiente de los seguidores de la U que están hospitalizados y también de los detenidos.

Además, dijo a los medios que “fue un evento deportivo con muy pocas garantías de seguridad. Al final, de hecho, todos los hinchas de Independiente entraron a la cancha, otros entraron a pegarle a nuestros hinchas que se estaban retirando del estadio”.

“Por mi parte, encuentro que hubo muy poca seguridad para todos los que estábamos en el estadio”, reiteró.

Esta es una situación que “no puede volver a ocurrir, que no tenemos que normalizar”, manifestó, añadiendo que “escuchaba y leía al presidente de Independiente (Néstor Grindetti), en vez de preocuparse por la integridad física y humana de todos los hinchas, se estaba preocupando por cosas futbolísticas, hoy es más importante la vida. Me parece absolutamente fuera de contexto, a mi parecer repudiable”.

“Nos tiene que importar la seguridad y la salud de todos los hinchas. Lo más importante es la vida humana y ellos no han mostrado ese respeto”, expresó el jugador.

“No sé lo que habrá sucedido, se tomarán cartas en el asunto como corresponde, se buscará todo tipo de información y se tomarán las medidas que se tengan que tomar”, cerró.