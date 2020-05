VIDEO RELACIONADO – Vidal vs. Aranguiz ¿Quién es el mejor volante chileno? (02:39)

Alexis Sánchez dejó el Manchester United a principios de temporada para buscar nuevos aires en el Inter de Milán. Su salida se gestó, principalmente, por su opaco rendimiento en el elenco inglés, donde nunca pudo demostrar lo hecho en Arsenal.

En ese contexto, su ex DT en los diablos rojos, Ole Gunnar Solskjaer, sorprendió con sus declaraciones, donde asegura que era necesario limpiar el camarín y deshacerse de las “manzanas podridas”.

“Siempre habrá jugadores que quieran jugar más en el fútbol, pero para que un equipo tenga éxito, los jugadores deben estar disponibles en diferentes momentos. Siento que en este grupo ya no tenemos una manzana podrida”, dijo el estratega en diálogo con United We Stand.

“Prefiero tener un hueco vacío en el equipo que a un cabrón. La personalidad es muy importante (…) Hubo otras cosas que no me gustaron el año pasado, algunas situaciones personales que no se pudieron resolver hasta el verano”, agregó el otrora delantero del United.

Cabe destacar que Solskjaer decidió que varios jugadores partieran del equipo, tales como Romelu Lukaku, Alexis Sánchez, Chris Smalling, Matteo Darmian, Ashley Young, Ander Herrera y Antonio Valencia.