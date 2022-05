(CNN) – Durante la victoria de los Yankees de Nueva York por 7-5 sobre los White Sox de Chicago este sábado, el tercera base de los Yankees, Josh Donaldson, quien es blanco, hizo un comentario racista al campocorto de Chicago, Tim Anderson, quien es negro, según sostuvo el manager de los White Sox, Tony La Russa.

“Hizo un comentario racista y eso es todo lo que voy a decir”, aseguró La Russa a periodistas después del partido, añadiendo que la acusación es “tan fuerte como se presenta“.

La Russa no dio detalles sobre lo que se dijo, pero Anderson, de 28 años, que ha jugado todas sus siete temporadas en las Grandes Ligas (MLB) en Chicago, aclaró que Donaldson le llamó “Jackie” (Robinson) de manera irrespetuosa.

“Intentaba llamarme Jackie Robinson, en plan ‘¿Qué pasa, Jackie?'”, señaló Anderson después del partido. “Yo no juego así. No estaba molestando a nadie hoy, pero él hizo el comentario y fue irrespetuoso. No creo que fuera necesario. Fue innecesario”, enfatizó. Cabe recordar, que Jackie Robinson fue el primer jugador negro en las Grandes Ligas.

En la quinta entrada, los bancos de ambos equipos se levantaron después de un enfrentamiento verbal entre Donaldson y el catcher de los White Sox, Yasmani Grandal, en el plato de home.

Donaldson pareció señalar a Anderson, que estaba jugando en el campo, y ambos banquillos se levantaron. Anderson tuvo que ser sujetado por sus compañeros de equipo., y aunque ambos grupos fueron amonestados, pero nadie fue expulsado del partido.

Anderson afirmó que no era la primera vez que Donaldson le hacía el comentario durante el partido. “Sucedió en el primero —la primera vez que se colocó— y se lo perdoné esa vez. Luego volvió a ocurrir, y fue algo inapropiado. No tenemos que jugar así”, confesó.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la afirmación de La Russa de que el comentario era racista, Anderson estuvo de acuerdo, diciendo que “en esa misma línea, sí“.

Donaldson, después del partido, admitió haber llamado a Anderson “Jackie”, pero negó cualquier intención racista con el comentario.

“No tratamos de iniciar ninguna pelea ni nada por el estilo. Obviamente, él consideró que fue irrespetuoso y miren, si lo fue, me disculpo porque eso no es lo que estaba tratando de hacer por ningún motivo“, explicó Donaldson.