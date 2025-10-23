DT de Deportes Antofagasta sorprende entrenando en cancha de tierra: Lejos de una excentricidad, una declaración de principios 

El técnico más ganador del ascenso chileno cumplió una promesa que muchos tomaron como broma y llevó al plantel a practicar en una cancha de tierra.

Lo prometió y cumplió. Tras la victoria por 3-0 sobre Universidad de Concepción, el entrenador de Deportes Antofagasta, Luis Marcoleta, confirmó en conferencia de prensa que llevaría a su plantel a entrenar en una cancha de tierra. El miércoles, el equipo cumplió el plan en la Cruz Helénica, ubicada cerca del Estadio Calvo y Bascuñán.

“El miércoles tengo pensado entrenar en la cancha de la Cruz Helénica, está planificado entrenar ahí”, había adelantado el técnico, y así lo hizo. La decisión, lejos de tener un carácter punitivo, respondió a una convicción personal del estratega: volver a las raíces como herramienta de crecimiento deportivo y humano.

“No es un castigo, es recuperar nuestro valor”

“Hacerlos entrenar ahí no es un castigo, es volver a las raíces y no sentir que esta cancha es mala o que le falta pasto. Es recuperar el valor de lo que tenemos”, explicó Marcoleta, quien enfatizó que el ejercicio busca fortalecer la humildad y el sentido de pertenencia de sus dirigidos.

Durante la conferencia posterior al triunfo ante la U. de Conce, el técnico profundizó en su enfoque disciplinario y emocional. “Yo siempre entre el talento y la disciplina priorizo la disciplina. Me gusta el jugador obediente, que se deja entrenar. En la obediencia está el éxito”, dijo.

El experimentado DT —que acumula ocho ascensos y diez títulos— apuntó que su objetivo es formar jugadores completos, dentro y fuera de la cancha. “Los entrenadores estamos para mejorar, darle herramientas al futbolista no solo en lo futbolístico, sino también en lo social. Por eso me gusta estar cerca, conversar y enseñar”, agregó.

En su reflexión más personal, Marcoleta compartió parte del discurso motivacional que entregó a sus jugadores la noche previa al partido: “Si tienes alimentos en el refrigerador, ropa en el clóset y algo de dinero en el banco, estás dentro del 8% más rico del mundo. Y si te levantaste con salud, estás dentro de un grupo de miles de personas afortunadas. Valora lo que tienes y entrégate con todo”, señaló.

Además, el técnico aprovechó de plantear mejoras al estado del césped del Estadio Calvo y Bascuñán, señalando que “la cancha estaba seca y pesada, no juega a nuestro favor. No es una crítica, sino una ayuda para que las cosas resulten de mejor manera”.

Con el plantel reforzado en confianza y motivación, Deportes Antofagasta se prepara para visitar a Magallanes este domingo a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo, por una nueva fecha del campeonato de la Primera B.

Mira la conferencia de Marcoleta