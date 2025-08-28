Lucas Assadi saca la voz en la U: “Merecemos clasificar” a cuartos de Sudamericana

El volante azul condenó la violencia vivida en Avellaneda y aseguró que la mejor forma de abstraerse es darle un triunfo a la gente en el Superclásico ante Colo Colo.

Universidad de Chile vuelve a enfocarse en lo deportivo tras los graves incidentes vividos en Avellaneda en el duelo frente a Independiente por la Copa Sudamericana. Mientras la Conmebol analiza los descargos de ambos clubes, los azules se preparan para visitar a Colo Colo en el Superclásico del fin de semana.

En conferencia de prensa de capitanes, Lucas Assadi se refirió a lo ocurrido en Argentina y a cómo lo vivió el plantel. “Fue un momento difícil. No hay mucho que hablar de eso, condenamos la violencia de cualquier tipo y de donde venga. Fue difícil, nosotros no sabíamos lo que pasaba. Estábamos dentro del camarín informándonos por redes sociales, era lo único que sabíamos”, relató.

El mediocampista agregó que con el correr de los días fueron comprendiendo la magnitud de los hechos: “Después supimos más y nos hemos mantenido informados y preocupados de los que quedaron allá. Creo que todos pudieron volver”.

Lee también: Marcelo Díaz y el fallo de la Conmebol tras incidentes con Independiente, “No nos sentimos clasificados, por ningún motivo”

“Merecemos clasificar”

Consultado sobre la definición pendiente en la Copa Sudamericana, Assadi fue enfático: “La palabra no es sentirnos clasificados. Creo que sí lo merecemos por todas las cosas que pasaron. Tenemos el fin de semana y después veremos lo que sigue”.

El joven volante cerró con un mensaje a los hinchas de la U: “Darles un triunfo es la mejor manera de abstraerse de todo lo que pasó”.

Se espera que la próxima semana se conozca el veredicto de la Conmebol sobre la clasificación a cuartos de final, luego de la audiencia presencial fijada para el martes 2 de septiembre.