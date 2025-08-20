Los inadaptados de siempre: Hinchas de Independiente y la U protagonizan serios incidentes en Argentina

En el marco del partido contra Independiente, hinchas azules comenzaron a lanzar objetos contundentes y proyectiles hacia la hinchada local. Incluso, un individuo arrojó un objeto piroclástico hacia gente local.

Impresentable. Hinchas de Universidad de Chile que fueron a Argentina a ver al equipo por la Copa Sudamericana, protagonizan serios incidentes.

En el marco del partido contra Independiente, hinchas azules comenzaron a lanzar objetos contundentes y proyectiles hacia la hinchada local. Incluso, un individuo arrojó un objeto piroclástico hacia gente local.

De vuelta, los forofos del Rojo contestaron y empezó una batalla que obligó a suspender momentáneamente el encuentro.

Se evacuó y reubicó a hinchas de Independiente a otras ubicaciones para evitar conflictos con los hinchas de la U.

Sin embargo, un grupo de hinchas de independientes agredieron sin piedad a lo pocos azules que no hicieron caso y no abandonaron el estadio. Se denunció que los nacionales fueron desnudados y atacados por los argentinos.

Un verdadero caos se vive a esta hora en Avellaneda, lo que obligó a suspender el partido.

🚨 #AHORA | LA BARRA DE INDEPENDIENTE INGRESÓ A LA TRIBUNA VISITANTE Sucedió tras las agresiones de los hinchas chilenos arrojando palos, butacas, mampostería y bombas ℹ️ El partido está “demorado” por parte de la CONMEBOLpic.twitter.com/GAT9pVYytZ — Nexogol (@nexogol) August 21, 2025

La barra de Independiente fue buscar a un puñado de hinchas chilenos que quedaban en la tribuna. pic.twitter.com/tPU5Jzy4fD — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 21, 2025