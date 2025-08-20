Deportes conmebol

Los inadaptados de siempre: Hinchas de Independiente y la U protagonizan serios incidentes en Argentina

Por CNN Chile

20.08.2025 / 22:00

{alt}

En el marco del partido contra Independiente, hinchas azules comenzaron a lanzar objetos contundentes y proyectiles hacia la hinchada local. Incluso, un individuo arrojó un objeto piroclástico hacia gente local. 

Impresentable. Hinchas de Universidad de Chile que fueron a Argentina a ver al equipo por la Copa Sudamericana, protagonizan serios incidentes.

En el marco del partido contra Independiente, hinchas azules comenzaron a lanzar objetos contundentes y proyectiles hacia la hinchada local. Incluso, un individuo arrojó un objeto piroclástico hacia gente local.

De vuelta, los forofos del Rojo contestaron y empezó una batalla que obligó a suspender momentáneamente el encuentro.

Se evacuó y reubicó a hinchas de Independiente a otras ubicaciones para evitar conflictos con los hinchas de la U.

Sin embargo, un grupo de hinchas de independientes agredieron sin piedad a lo pocos azules que no hicieron caso y no abandonaron el estadio. Se denunció que los nacionales fueron desnudados y atacados por los argentinos.

Un verdadero caos se vive a esta hora en Avellaneda, lo que obligó a suspender el partido.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Deportes Tragedia en Argentina: Las impactántes imágenes que dejó los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile
Flores y lo que espera de la campaña de Matthei: "Falta un poquito más esa conexión" con la ciudadanía
Javier Milei logra vetar ley que buscaba aumentar las pensiones de los jubilados
Hincha de Universidad de Chile se lanzó al vacío tras ser atacado por una horda de forofos de Independiente en Argentina
Nutricionista explica qué incluir y qué evitar para disminuir inflamación
Los inadaptados de siempre: Hinchas de Independiente y la U protagonizan serios incidentes en Argentina