Los inadaptados de siempre: Hinchas de Independiente y la U protagonizan serios incidentes en Argentina
Por CNN Chile
20.08.2025 / 22:00
Impresentable. Hinchas de Universidad de Chile que fueron a Argentina a ver al equipo por la Copa Sudamericana, protagonizan serios incidentes.
En el marco del partido contra Independiente, hinchas azules comenzaron a lanzar objetos contundentes y proyectiles hacia la hinchada local. Incluso, un individuo arrojó un objeto piroclástico hacia gente local.
De vuelta, los forofos del Rojo contestaron y empezó una batalla que obligó a suspender momentáneamente el encuentro.
Se evacuó y reubicó a hinchas de Independiente a otras ubicaciones para evitar conflictos con los hinchas de la U.
Sin embargo, un grupo de hinchas de independientes agredieron sin piedad a lo pocos azules que no hicieron caso y no abandonaron el estadio. Se denunció que los nacionales fueron desnudados y atacados por los argentinos.
Un verdadero caos se vive a esta hora en Avellaneda, lo que obligó a suspender el partido.