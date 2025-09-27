Los Cóndores clasifican al Mundial de Rugby Australia 2027 y hacen historia tras vencer a Samoa

El quince nacional marcó diferencias desde el inicio, con un primer tiempo sólido en el que se adelantó 18-7 gracias a una férrea defensa y un juego ordenado en la línea de tres cuartos. Así, Los Cóndores alcanzan su mejor posición en el ránking mundial de toda la historia.

La selección chilena de rugby, “Los Cóndores”, hizo historia al asegurar su cupo en la Copa del Mundo de Rugby 2027 en Australia, tras imponerse a Samoa por 31-12 en un encuentro de alta intensidad.

El quince nacional marcó diferencias desde el inicio, con un primer tiempo sólido en el que se adelantó 18-7 gracias a una férrea defensa y un juego ordenado en la línea de tres cuartos.

En la segunda fracción, los dirigidos por Pablo Lemoine mantuvieron la presión, sumaron con el pie y consolidaron la victoria que sella su clasificación mundialista.

Este triunfo cobra aún más relevancia luego del empate 32-32 que ambos equipos protagonizaron el pasado sábado 20 de septiembre, resultado que había dejado la llave abierta.

Ahora, habiendo vencido a los número 15 del mundo, Chile logra su mejor posición pasando del puesto 20 al 17.

Ahora, con un cierre contundente, los chilenos cumplieron la promesa y se transformaron en los nuevos clasificados al próximo Mundial de Rugby en Australia.

Con esta clasificación Los Cóndores aseguran su segundo mundial de rugby, luego de Francia 2023.

Con esta clasificación, “Los Cóndores” escriben una página dorada en la historia del deporte nacional y se suman al selecto grupo de equipos que estarán en la cita planetaria de 2027.