“Los Cóndores” ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby 2027: Así quedaron los grupos

El torneo se realizará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027 en Australia.

Este miércoles se realizó en Sídney el sorteo para revelar los grupos que compondrán el Mundial de Rugby 2027.

“Los Cóndores” quedaron en el Pool A, junto a Nueva Zelanda (2°), Australia (7°) -los anfitriones- y Hong Kong China (23°).

Los dirigidos por Pablo Lemoine se ubican en el puesto 23 del ranking mundial y tendrán una gran oportunidad para demostrar su garra en el torneo mundial de rugby. Chile solo se ha enfrentado ante Hong Kong China, con una victoria y una derrota.

La undécima edición del Mundial de Rugby se realizará en Australia entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027.

En esta oportunidad, son 24 las selecciones clasificadas a la instancia, que están divididas en seis grupos.

De acuerdo a la organización del evento, uno de los partidos más destacados será el del anfitrión, Australia, contra Nueva Zelanda, que “se enfrentarán por primera vez en la fase de grupos de un Mundial”.

Por otro lado, el campeón vigente, Sudáfrica, se medirá ante Italia, Georgia y Rumania en el Grupo B.