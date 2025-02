Locura total: Duelo entre Canadá y Estados Unidos tuvo tres peleas en los primeros 10 segundos

Con total caos se vivieron los primeros 10 segundos del encuentro entre Estados Unidos y Canadá en el marco del 4 Nations Face-Off, torneo de hockey que también contempla a Finlandia y Suecia.

No alcanzaron a pasar ni siquiera dos segundos en el Bell Centre de Montreal cuando luego de un breve intercambio de palabras los jugadores Brandon Hagel (CAN) y Matthew Tkachuk (EEUU) soltaron sus palos de hockey, se quitaron los guantes y comenzaron a golpearse hasta caer al piso.

Minutos antes, cuando se interpretó el himno de Estados Unidos, los locales abuchearon con toda su fuerza, algo que se ha vuelto costumbre en los duelos disputados en suelo canadiense.

No menor también es la arista política de ambos países, que recientemente se han visto en contraposición con la llegada de Donald Trump a la presidencia, quien ha sugerido sumar a Canadá como un 51° Estado. Pero también en cuanto a lo económico, con los aranceles que impulsó el mandatario estadounidense.

En ese ambiente y ya con Hagel y Tkachuk en la banca, tan solo un segundo después, Sam Bennett (CAN) y Brady Tkachuk (EEUU) -hermano de Mathew- hicieron lo mismo, asestándose una vez más derechazos hasta caer al hielo.

Finalmente, cuando parecía que el encuentro deportivo comenzaría de una vez por todas, un altercado en la portería canadiense derivó en que JT Miller (EEUU) y Colton Parayko (CAN) arrojaran sus guantes para una tercera pelea.

USA vs. Canada started off in MADNESS 😳

— ESPN (@espn) February 16, 2025