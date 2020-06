Este miércoles el Liverpool apabulló al Crystal Palace con un 4-0 en el vacío Anfield Road por la fecha 31 de la Premier League.

Los reds lograron la victoria gracias a los goles de Trent Alexander Arnold a los 23′, Mohamed Salah a los 44′, Fabinho a los 55′ y Sadio Mané a los 69′.

Lee también: Con pase gol de Alexis, el Inter empató 3-3 frente al Sassuolo

Es el triunfo número 28 del equipo de Jürgen Klopp que con apenas una derrota en todo el campeonato se encamina a completar una temporada histórica.

Back winning under the Anfield lights 💫

Thanks for supporting us from home, Reds ♥️ #LFCatHome pic.twitter.com/3fN1XXZcnd

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 24, 2020