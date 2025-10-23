Lionel Messi renueva con el Inter Miami

El Inter compartió en un comunicado declaraciones de Messi sobre su estadía en el equipo al que llegó en 2023 y del que desde entonces se ha convertido en un gran protagonista.

(CNN en Español) – Lionel Messi continuará su aventura en la Major League Soccer (MLS) por otros tres años. El Inter Miami anunció la renovación del astro argentino hasta 2028, pero no develó detalles del acuerdo

El Inter compartió en un comunicado declaraciones de Messi sobre su estadía en el equipo al que llegó en 2023 y del que desde entonces se ha convertido en un gran protagonista.

Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar”. Lionel Messi en declaraciones con el Inter Miami

Con el anuncio de la renovación de Messi, el Inter también aprovechó la oportunidad para promover la inauguración de su estadio el próximo año, teniendo al argentino como gran protagonista.

El Miami Freedom Park será la nueva casa del Inter Miami y el equipo espera inaugurarlo con el comienzo de la próxima campaña.

Los logros de Messi con el Inter Miami