(TNT Sports/ CNN Chile) — El astro del fútbol argentino y capitán de la selección trasandina, Lionel Messi, recordó las finales perdidas por la albiceleste previo a obtener su tercer título del mundo en el Qatar 2022.

“Quiero darle las gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo desde que ganamos la Copa América”, comenzó diciendo el jugador del PSG ante la multitud que llegó al Monumental de River para ver el amistoso ante Panamá.

Asimismo, recordó: “dijimos que íbamos a hacer todo lo posible por esta copa, siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a mi país y levantar lo más grande que es esta Copa del Mundo”.

“Hoy es un día nuestro, donde festejamos los campeones, pero no me quiero olvidar de todos esos compañeros que tuve anteriormente, porque también hicimos todo lo posible por ganar la copa y lamentablemente no se nos dio“, agregó aludiendo a las cuatro finales perdidas.

En primer lugar, la caída ante Brasil en 2007, luego ante Alemania en el mundial de 2014 y las dos Copas Américas perdidas ante Chile en 2015 y 2016.

“Estuvimos muy cerquita de la Copa América y del Mundial, así que ellos también se merecen el respeto y el reconocimiento del pueblo argentino porque también dejaron todo por esta camiseta”, expresó “La Pulga”.