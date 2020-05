VIDEO RELACIONADO – Vidal e Isla: Boca y River en guerra por ídolos chilenos (01:53)

Con la crisis por el COVID-19 lejos de terminar en Latinoamérica,pero con una mejora gradual de la situación en Europa, Lionel Messi reflexionó sobre el momento actual y aseguró que el fútbol también sufrirá cambios luego de superar la pandemia del coronavirus.

Además, se mostró intrigado por lo que suceda en el mundo en los próximos años.

Lee también: Hijo de Lilian Thuram protestó por la muerte de George Floyd tras anotar en la Bundesliga

“A casi todos nos queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió. Más allá del confinamiento y de la situación que nos agarró por sorpresa, muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera, como ocurrió con todos aquellos que perdieron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera pudieron casi ni despedirlos”, señaló el astro argentino en El País.

Luego, añadió: “Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más querés, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo”.

Lee también: Arturo Vidal: “Sería un sueño ganar nueve ligas seguidas, pocos jugadores lo han hecho”

Sobre su profesión, expresó: “el fútbol, como la vida en general, pienso que no volverá a ser igual. Todos los que hemos vivido esta situación recordaremos lo que ocurrió de una u otra manera”.

“El fútbol y el deporte en general seguro que se ven afectados. En la parte económica porque hay empresas que están relacionadas con el mundo del deporte que quizá van a tener una situación más compleja tras el coronavirus”, afirmó.

Finalmente, en cuanto a la vuelta a los entrenamientos, apuntó: “Lo que antes se hacía de una manera normal, ahora se va a tener que implantar de nuevo, pero de manera progresiva. Será una situación extraña para nosotros los deportistas y para cualquiera que tenga que cambiar sus dinámicas habituales de trabajo”.