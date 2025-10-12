Limache aplasta a La Serena y enfrentará a Huachipato por la final de la Copa Chile

El "tomate mecánico" aplastó al cuadro papayero y clasifica a la final de la Copa Chile con un global de 8-1

Limache hace historia y clasifica por primera vez a la final de la Copa Chile en su primer año en la máxima categoría del fútbol nacional.

El “tomate mecánico” llegaba al Estadio La Portada de La Serena con una ventaja de 2-0, obtenido en el partido disputado el pasado 7 de septiembre en Quillota.

Ventaja que crecería tras los tempraneros gol de Facundo Pons, en el minuto 3 ponía, y Daniel Castro a los 9′.

La Serena estrecharía el marcador gracias al gol de Juan Fuentes, terminando la primera etapa con un 1-2 en contra.

Sin embargo, el intento de reacción de La Serena sería apagado tras los goles de Daniel Castro y Facundo Pons en los 55′ y 57‘.

La expulsión de Fernando Dinamarca en el cuadro papayero a los 63 minutos terminaría por sepultar las posibilidades del cuadro granate.

Luis Guerra a los 70‘ y Felipe Fritz a los 82′ dejarían el definitivo 6-1 de Limache en la Región de Coquimbo.

Tras el 8-1 en el global, el cuadro de la Región de Valparaíso enfrentará a Huachipato en una inédita final en la Copa Chile.