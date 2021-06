Quienes lo conocen, y bien lo sabemos en Chile, Marcelo Bielsa es un director técnico que se involucra en cada etapa del proceso de sus equipos, por lo que quizás no debió causar tanta sorpresa que se viralizara una foto del argentino dirigiendo un práctica infantil del Leeds United.

El estratega rosarino fue captado en el campo de prácticas del club inglés junto a la sub 11 dando una charla a los niños y dirigiendo el entrenamiento.

Esto cayó muy bien en la hinchada, ya que el DT de 65 años se encuentra de vacaciones, por lo que no le correspondía asistir al complejo deportivo.

Lee también: La Roja sufrió un amargo empate ante Bolivia y desperdició la opción de meterse en zona de clasificación

“¿Cuán a menudo aparece un entrenador de la Premier League un lunes fuera de temporada para dirigir una sesión de entrenamiento de la sub 11? Esta es una de las razones por las que este hombre será clasificado como leyenda del Leeds United”, escribió un hincha que compartió le registro en redes sociales.

De acuerdo a la prensa trasandina, el ex DT de la Roja y de la Albiceleste debía volver a su país, pero los nuevos casos en Reino Unido y Argentina cambiaron sus planes, por lo que se quedó en Inglaterra.

Además, el técnico se encontraría negociando su continuidad con el Leeds, debido a que en el mercado de pases, algunas de las figuras del conjunto que ascendió en 2020 a la Premier League abandonarían el club.

Bielsa llegó al Leeds en 2018 y tras buenas campañas logró ganar la Championship el año pasado y subió a la división de honor, en cuya primera temporada terminó noveno con 59 puntos. Una gesta que ha sido destacada por el mundo del deporte, ya que a los equipos que suben a la Premier siempre tienen dificultades para mantenerse.

How often do you get a Premier league manager turning up on a Monday night out of season, to take a U11's training session.

This is one of the reasons why this man will be classed as a Leeds Legend.#lufc #mot #waccoe pic.twitter.com/75Qy9TClQ4

— Sparky J (@JPHElectrical) June 8, 2021