(Agencia UNO) – Leonardo Valencia, mediocampista de Colo Colo, presentó una querella contra su ex pareja Valeria Pérez por calumnias con publicidad.

El pasado 28 de julio, la mujer de 26 años escribió en las historias de Instagram lo siguiente: “Papito corazón del Leo Valencia me quitaron el auto hoy día!. Los carabineros por apropiación indebida, el auto donde me transportaba con mis hijos. Gracias por seguir cagándome la vida (…) No me das ni un peso para tus hijos y aparte me haces eso, asesino del Diego Troncoso. Cuenta la verdad por que (sic) no se murió donde tu hermano”.

Frente a esta acusación, el volante albo pide tres años de reclusión menor en su grado medio para la madre de sus hijos. De acuerdo a La Tercera, la representación del jugador la tomó el abogado José Pablo Forteza, quien defendió a Sergio Jadue ante la justicia chilena y ayudó al calerano a preparar su desembarco en Estados Unidos, donde actualmente se le investiga por diversos casos de corrupción.

Esto indica la querella:

“La falsedad de la aseveración de la querellada Valeria Pérez Silva queda de manifiesto toda vez que la muerte de don Diego Troncoso León fue objeto de investigación desformalizada por parte de la Fiscalía Local de Talagante (…) y estuvo a cargo de la fiscal adjunta de dicha repartición doña Roxana Fernández Cisternas, quien con fecha 5 de diciembre de 2019 y una vez agotada la investigación por parte del Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Talagante se aprobara la decisión del Ministerio Público de no iniciar investigación en los hechos denunciados, en los cuales mi representado Leonardo Felipe Valencia Rossel tenía la calidad de denunciante, no serían constitutivos de delito toda vez “los hechos relatados a juicio de esa fiscalía no son constitutivos de delito toda vez que Diego Octavio Troncoso León ya individualizado falleció por “ASFIXIA POR CUERPO EXTRAÑO LARÍNGEO”, encontrándose contenido alimentario solido sobre la glotis, según se desprende del informe pericial de autopsia (…) de fecha 26 de febrero de 2019, evacuado por el médico legista Dr. Jorge Bezama Murray del Servicio Médico Legal de Melipilla y del certificado de defunción correspondiente. Asimismo, el informe policial (…) de la Brigada de Homicidios Metropolitana de fecha 24 de enero de 2019, no atribuye participación de terceros en el deceso de la víctima”.

Recordar que Valencia fue funado a fines de julio en las redes sociales. Su ex pareja presentó escritos de acciones judiciales, por maltrato y deuda de pensión alimenticia, como también audios con amenazas e insultos.

El jugador tiene actualmente una orden de alejamiento emitida por el Juzgado de Familia de San Bernardo y ratificada por el Juzgado de Garantía de la misma comuna.

Además, Valeria Pérez -que tiene tres hijos con Valencia- entregó detalles de algunos episodios de violencia protagonizados por el jugador albo.

En diálogo con el portal El Desconcierto, la ex pareja de Valencia reveló que el futbolista comenzó con los maltratos en el inicio de su carrera profesional y que tuvo su punto más complicado cuando era figura de Palestino.

“Un día llegó con una pistola a la casa y me la puso en la cabeza. Me quería matar, mi hijo le gritó que no, ahí él bajó la pistola. Eso no lo denuncié porque tenía miedo que me fuera a matar. En esa época peleábamos porque yo le reclamaba que salía mucho. Le decía que se hiciera cargo de su familia, que dejara de salir con ellos, yo le daba consejos en buena y él se emputecía”, contó.

“Pensé que me podía matar porque la pistola tenía balas. La cargó frente a mí. El temor era total”, añadió.

Continuando con el crudo relato de violencia, indicó que ”un día se enojó y me tiró un Nintendo Wii en la cabeza. Yo me agaché y él hizo un hoyo en la pared. Antes de eso, también me quebró el teléfono, me pateó en el suelo, me sacó la cresta y media. Eso fue un día antes de viajar a Chile de vacaciones por dos semanas”.

Luego de concretarse su traspaso al ‘Cacique’, Valeria Pérez dijo que “lo primero que hizo fue irse de carrete y dejarme sola. Ahí me separé y me fui a vivir con mi hermano”.