Quería dejar este audio a los hinchas COLOCOLINOS que aún le creen a este señor. Pero aqui está la prueba de que Colocolino no es, escúchenlo refiriéndose a la indumentaria de ColoColo que para ustedes, creo, es lo más importante. También les dejo el tatuaje que tiene en su espalda donde todavía lleva un Leon🔵🔴. En estos momentos a mi me están perturbando virtualmente, pero yo les seguiré respondiendo cómo se debe, no me quedare callada como antes, seguiré con todo esto hasta el final💪🏻 Hoy más que nunca necesito el apoyo de cada uno de ustedes, este hombre me quito toda mi vida y quiere seguir haciéndolo y no se lo voy a permitir🙌🏻