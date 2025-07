LeBron James lamenta la muerte de Diogo Jota con sentido mensaje: “Nunca caminarás solo”

(EFE/CNN Chile) – LeBron James, estrella de la NBA y accionista del Liverpool, se unió al homenaje a Diogo Jota, fallecido este jueves en un accidente de tráfico en España.

El estadounidense, que posee un porcentaje del Liverpool y se ha dejado caer alguna vez por Anfield en los últimos tiempos, mandó a través de las redes sociales un mensaje de apoyo a los seres queridos del portugués después del fallecimiento de este en un accidente de tráfico en una autovía de Zamora junto a su hermano, André.

“Mis oraciones están con sus seres queridos en este momento. Que todos seáis guiados y protegidos. Nunca caminarás solo, Jota”, dijo el jugador de baloncesto de Los Angeles Lakers.

My prayers goes out to his loved ones during this time! May you all be guided and protected! YNWA JOTA!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾❤️ https://t.co/B3tYVJJxkA

— LeBron James (@KingJames) July 3, 2025