Le cayó un auto encima: Facundo Hernández, joven promesa del automovilismo chileno, sufre grave accidente y permanece en la UCI

El piloto chileno de 12 años, Facundo Hernández, considerado una de las grandes promesas del automovilismo nacional, sufrió este lunes un grave accidente durante una competencia.

Hernández forma parte del equipo Tony Kart y ha competido en circuitos internacionales en países como Costa Rica, Estados Unidos e Italia.

Según informó su equipo, Hernández fue impactado por otro vehículo en la pista, lo que provocó que su casco se rompiera durante el accidente. Tras realizarse un examen completo, se confirmó que sufrió fracturas en tres vértebras, la clavícula y un omóplato.

“No sabemos bien cómo, porque todo pasa muy rápido, pero le cayó un auto encima, rompió todo su casco”, detallaron.

Actualmente, el piloto se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Infantil de Brescia, Italia. Fuentes cercanas indicaron que está sedado para controlar el dolor, pero que no ha perdido la conciencia y se encuentra estable.

El equipo de Hernández expresó su confianza en su recuperación: “Todo pasa muy rápido en estos casos, pero estamos seguros de que Facu saldrá adelante”, señalaron.

En una entrevista reciente con CNN Chile, Hernández expresó su entusiasmo por seguir creciendo en su carrera y sus altas expectativas de llegar a la Fórmula 1.