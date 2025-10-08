"Si me llama la adulta...": Lautaro Millán aclara su futuro en la Selección Chilena tras su eliminación en el Mundial Sub 20

El volante de Independiente, nacido en Bahía Blanca y con opción de representar a Argentina, ratificó que su futuro internacional lo quiere vestir con la camiseta de la Roja adulta.

La eliminación de la selección chilena Sub 20 en el Mundial que se disputa en el país dejó un sabor amargo.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova cayó con un contundente 4-1 ante México en Valparaíso y se despidió en los octavos de final, cerrando un torneo que estuvo lejos de las expectativas.

Entre las pocas luces del combinado nacional apareció el nombre de Lautaro Millán, volante de 20 años que milita en Independiente de Avellaneda y que semanas antes del debut había ingresado a la nómina.

Nacido en Bahía Blanca, mantiene la opción de defender a Argentina, pero dejó en claro que quiere proyectar su carrera vistiendo la camiseta de Chile.

“Me voy dolido, porque vine para pelear cosas importantes”, señaló en conversación con DSports. “Este grupo y el cuerpo técnico me recibió de la mejor manera, así que estoy agradecido de ellos. En un futuro este equipo va a hacer las cosas bien y va a ser muy positivo para la adulta”.

El mediocampista fue más allá y despejó cualquier duda respecto a su decisión internacional: “Si me llama la adulta voy a estar. Ya se lo dije a Nico (Córdova); si me llama, tiene mi confianza. Si me llama la adulta, voy a jugar por Chile”.

Sus números en el Mundial Sub 20

Millán disputó los cuatro partidos de la Roja en el torneo, donde sumó 331 minutos en cancha, anotó un gol y entregó una asistencia.

Su desempeño lo posiciona como una de las pocas piezas rescatables de un equipo que, pese al fracaso colectivo, podría aportar nombres para el futuro proceso clasificatorio rumbo a 2030.