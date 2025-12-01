Lamine Yamal y su decisión de jugar por España: “Marruecos también es mi país y siempre le tendré cariño”

La joya del Barcelona afirmó que eligió jugar por España sin dudar, pero subrayó su vínculo emocional con Marruecos. “No hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos”, dijo en CBS, donde también habló de su forma de vivir el fútbol sin presión.

(Con información de EFE) – Lamine Yamal, una de las mayores promesas del fútbol mundial, reafirmó su decisión de representar a España, aunque aclaró que Marruecos “también es su país” y que siempre mantendrá un lazo afectivo con la nación de origen de su familia.

En una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS, el delantero del Barcelona explicó que él mismo tomó la decisión de jugar por España y no por Marruecos. “En el momento de la verdad, nunca dudé”, afirmó, recordando que la selección marroquí venía de alcanzar las semifinales del último Mundial.

Sin embargo, destacó que su cariño hacia Marruecos permanece intacto. “Siempre le tendré cariño porque también es mi país. No hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos”, señaló. El jugador agregó que España representaba su deseo de disputar una Eurocopa y que se siente identificado con el fútbol europeo: “Me he criado en España y también siento que es mi país”.

Lamine Yamal sostuvo que España llega con buenas opciones al próximo Mundial. “Hace tiempo que el país no llegaba como candidato y veo que está ilusionado. Me siento importante, me siento bien y con ganas de que llegue”, apuntó.

En la entrevista también habló de su relación con la presión, asegurando que nunca la ha sentido. “La presión es algo mental. No tengo esa sensación”, explicó. Relató que juega para divertirse y para transmitir ese disfrute al público: “Si alguien va triste al partido y me ve jugar, que vuelva a casa sintiéndose mejor”.