Tensión entre la RFEF y el Barcelona tras la baja de Lamine Yamal de la selección por un tratamiento no informado

La desconvocatoria del delantero por un tratamiento médico no informado a la federación causó molestia en el cuerpo técnico de Luis de la Fuente, que aseguró “nunca haber vivido una situación similar”.

Lamine Yamal no disputará los últimos partidos de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 con la selección española, tras una desconvocatoria que desató controversia entre la RFEF y el FC Barcelona.

Según informó la federación, el jugador fue sometido a un procedimiento médico invasivo de radiofrecuencia para tratar molestias en el pubis, realizado el mismo día del inicio de la concentración, sin aviso previo al cuerpo médico de la selección.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo esa misma mañana”, indicó el comunicado oficial.

Malestar en la selección española

El seleccionador Luis de la Fuente reconoció en Radiogaceta de los Deportes que “nunca había vivido una situación similar” y admitió que “son procedimientos que suceden al margen de la selección”, aunque aseguró mantener una “buena comunicación” con el club catalán.

Desde el Barcelona, fuentes citadas por la agencia EFE aseguraron que el equipo sí informó a la federación tras consultar al especialista belga Ernest Schilders, quien recomendó el tratamiento y un reposo de entre 7 y 10 días.

El técnico blaugrana Hansi Flick ya había cuestionado a la selección española por utilizar al futbolista lesionado en septiembre, tras lo cual Yamal se perdió cuatro partidos con el club y una posterior convocatoria internacional. Aunque el entrenador prometió dosificarlo, el jugador volvió a sumar casi todos los minutos en los últimos ocho encuentros, con goles ante Elche, Brujas y Celta de Vigo.

España se mantiene a un paso de clasificar directamente al Mundial de 2026. Una victoria frente a Georgia o Turquía podría sellar su pase al torneo, que sería el decimoséptimo de su historia y el decimotercero consecutivo para La Roja.