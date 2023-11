Nicolás Jarry lamentó no haber participado de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y sostuvo que “son los sacrificios que uno debe hacer“.

La primera raqueta nacional se perdió la cita continental debido a que calzaba con el Masters de París, al que por calendario le correspondía acudir.

“Cuando terminé la temporada y llegué a Chile, me dio tristeza no ser parte de no ser parte de un evento tan grande y que resultó tan bien”, afirmó durante un evento.

También mencionó el récord de asistencia que tuvo la instancia y afirmó que “no haber sido parte de eso no es algo lindo, pero no tenía la posibilidad. Son los sacrificios que se deben hacer“.

Brillante temporada

La temporada 2023 terminó con Jarry en la mejor posición de su carrera tras su paso por el Masters 1.000 de París-Bercy. El tenista logró sumar 45 puntos en el certamen realizado en suelo galo, pasando de la posición 20° a la 19°.

El príncipe cierra así su mejor año hasta ahora, ya que consiguió dos títulos ATP, llegó por primera vez a octavos de final en un Grand Slam y arribó a cuartos de final en un Masters 1000. “Me tiene contento haber comenzado jugando bien en el año y haberme mantenido en ese nivel”.

“He logrado controlar más mi cabeza, estar más fuerte (…). Fuera de la cancha he tenido un crecimiento bastante bueno en lo personal, y la suma de esos aspectos positivos me ha permitido ganar partidos apretados”, añadió.