(TNT Sports) – Previo al partido por la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Bélgica y Marruecos, el volante belga, Kevin De Bruyne, sorprendió con su sinceridad y sostuvo que su selección no tiene chances de ganar el Mundial.

“No hay ninguna chance de que ganemos la Copa del Mundo. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Somos demasiado viejos. Tenemos un buen equipo, pero está envejeciendo. Perdimos algunos jugadores clave”, expresó en conversación con The Guardian.

Además, el ex Chelsea agregó sin tapujos que no son candidatos y que el recambio actual no está a la altura para alzar el trofeo: “Tenemos algunos buenos jugadores nuevos que vienen, pero no están al nivel de otros que estaban en 2018. No somos candidatos ni favoritos”, concluyó De Bruyne.

Cabe destacar que Bélgica fue tercero en Rusia 2018. En dicho Mundial, eliminó a Brasil en cuartos de final y quedó eliminado en semifinales contra Francia, traer caer 1-0 con un solitario gol de Umtiti.

Ahora, los “Diablos Rojos” buscarán clasificar a octavos de final de la Copa del Mundo y deberán disputar su segundo partido del certamen frente a Marruecos este domingo 27 de noviembre a las 10:00 horas de Chile, en el estadio Al Thumama, válido por el grupo F.

