Justicia argentina revierte prohibición a Independiente de jugar con público en su estadio

La decisión permitirá al equipo de Avellaneda volver a jugar con gente en su estadio este sábado, cuando reciba a Banfield por la octava fecha del torneo Clausura de Argentina.

(EFE) – La Justicia argentina dejó este miércoles sin efecto la medida que impedía al club Independiente jugar con público en su estadio, que había sido impuesta tras los hechos de violencia ocurridos el pasado 20 de agosto durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El juez José Luis Arabito, titular del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Avellaneda y Lanús, hizo lugar a la solicitud de la fiscalía y ordenó este miércoles dejar sin efecto la medida cautelar dictada tras los incidentes en el estadio Libertadores de América y que impedía a Independiente jugar con público en su cancha.

La decisión judicial permitirá al equipo de Avellaneda volver a jugar con gente en su estadio este sábado, cuando reciba a Banfield a las 16:45 hora local (19:45 GMT) por la octava fecha del torneo Clausura de Argentina.

El fallo se dio tras la presentación, por parte del club, de un “Plan Operativo de Seguridad”, elaborado en conjunto con la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) y la policía de la provincia de Buenos Aires, y con la participación de representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La Justicia había establecido el pasado 22 de agosto la medida cautelar por la cual el club no podía permitir el ingreso de público mientras avanzara la investigación y hasta que sus autoridades elaboraran un nuevo plan de seguridad, una decisión que llevó a la suspensión del encuentro previsto para el 24 de agosto entre Independiente y Platense en el Libertadores de América.

En el dictamen de este miércoles, la Fiscalía aclaró que la seguridad en los eventos futuros estará a cargo de personal privado, aunque se prevé que la policía bonaerense intervenga ante situaciones de mayor gravedad.

Los incidentes del 20 de agosto comenzaron sobre el final de la primera mitad del encuentro, con el partido igualado a uno y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio comenzaron a lanzar butacas, palos y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del ‘Rojo’.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados, lo que desencadenó la cancelación del encuentro.

El pasado jueves, la Conmebol decidió eliminar a Independiente de la Copa Sudamericana y que sea Universidad de Chile el que avanzara a cuartos de final.