Juan Tagle sobre el Claro Arena: “Este estadio abrirá una nueva etapa dorada para la Universidad Católica”

En entrevista con CNN Deportes, el presidente de Universidad Católica resaltó que el nuevo estadio es fundamental no solo para el club, sino también para los hinchas, la dirigencia y los jugadores, y que permitirá alcanzar importantes logros, generar nuevos ingresos y continuar con el desarrollo de la infraestructura.

Tras tres años sin partidos en su estadio, Universidad Católica inaugura oficialmente el Claro Arena, su nuevo recinto deportivo, con un partido del fútbol femenino como primer evento oficial.

En conversación con CNN Deportes, el presidente del club, Juan Tagle, destacó que este estadio permitirá al club “alcanzar muchos logros, generar ingresos y seguir creciendo en infraestructura, fútbol formativo, femenino y profesional”.

Tagle recordó que la construcción del nuevo estadio tomó más de ocho años de planificación, con un costo superior a 50 millones de dólares, e incluyó mejoras como torniquetes con reconocimiento facial y un diseño pensado para que la hinchada se sienta parte del juego.

El dirigente agregó que este fin de semana se realizará la primera gran fiesta cruzada con el estreno del equipo femenino, mientras que los abonados disfrutarán de todas las tribunas y actividades previas al partido.

Además, resaltó el crecimiento del fútbol femenino, cuya participación marca un hito histórico para el club y la infraestructura deportiva chilena.

“Estamos seguros de que este estadio abrirá una nueva etapa dorada para la Universidad Católica”, concluyó Tagle.