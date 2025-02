Joaquín Larrivey deja abierta la puerta a un regreso a la U: “Sería maravilloso”

El delantero argentino, hoy militante de Deportes Concepción, recordó con cariño su paso por la Universidad de Chile y no descarta volver en el futuro.

Joaquín Larrivey vestirá este 2025 su tercera camiseta en el fútbol chileno, tras ser presentado como refuerzo de Deportes Concepción. Sin embargo, el delantero de 40 años no olvida su etapa en la Universidad de Chile y manifestó su disposición a un eventual regreso.

En conversación con Bolavip, Larrivey recordó con gratitud su paso por los Azules. “Siempre voy a estar agradecido al hincha por lo que viví esos dos años maravillosos, de muchos goles. Y agradecido por el cariño que me brindan en redes sociales y por la calle“, señaló.

El atacante trasandino también destacó el lazo afectivo que mantiene con la institución: “Nosotros le tenemos un cariño enorme como familia a la institución, pensando que algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar“.

Sobre un posible acercamiento reciente con la U, Larrivey aclaró: “Esta vez no se dio ningún llamado”. No obstante, el goleador histórico se mostró tranquilo y concluyó: “Tampoco lo he esperado, sinceramente. Y si se vuelve a presentar sería maravilloso en cualquier rol. Si no se vuelve a presentar, agradecido a lo vivido“.

Mientras tanto, Universidad de Chile se prepara para su debut en el Campeonato Nacional 2025 frente a Ñublense, partido que se disputará este sábado 15 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.