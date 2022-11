El partido entre Irán y Gales por el Grupo B del Mundial de Qatar 2022 fue dominado por los iraníes, pero sin ataques directos hasta el final del encuentro.

What a moment for IR Iran! 🇮🇷 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/2OLKu7hlLp

En el minuto 90+8, Roozbeh Cheshmi marcó el primer tanto de Irán en arco de Gales. Dos minutos después, a los 90+10, a segundos de finalizar el encuentro, Ramin Rezaeian anotó el 2-0, consagrando el triunfo iraní.

A remarkable victory for IR Iran. @adidasfootball | #FIFAWorldCup

El impactante encuentro dejó al primer expulsado del Mundial de Fútbol: a los 86′, el arquero Wayne Hennessey (Gales) sacó roja tras una falta contra el delantero iraní, Mehdi Taremi.

Will this be a game-changing moment? 🔴#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/tJATNCZRCu

