Los dragones celestes recibirán a Ñublense en el Estadio Tierra de Campeones.

Este domingo 24 de agosto continúa la fecha 21 del Campeonato Nacional.

Deportes Iquique recibirá a Ñublense en un crucial partido en el Estadio Tierra de Campeones.

Y es que los dragones celestes se mantienen en el último lugar de la tabla de posiciones con 11 unidades.

Por el otro lado, Ñublense se ubica en el puesto 10 con 26 puntos.

Iquique vs Ñublense: A qué hora juegan y por dónde ver el partido

El encuentro comenzará a partir de las 17:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

Será transmitido por TNT Sports Premium y por TNT Sports en HBO MAX.