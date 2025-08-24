Deportes campeonato nacional

Iquique vs Ñublense: A qué hora juegan y por dónde ver el partido

Por CNN Chile

24.08.2025 / 14:06

{alt}

Los dragones celestes recibirán a Ñublense en el Estadio Tierra de Campeones.

Este domingo 24 de agosto continúa la fecha 21 del Campeonato Nacional.

Deportes Iquique recibirá a Ñublense en un crucial partido en el Estadio Tierra de Campeones.

Y es que los dragones celestes se mantienen en el último lugar de la tabla de posiciones con 11 unidades.

Por el otro lado, Ñublense se ubica en el puesto 10 con 26 puntos.

Iquique vs Ñublense: A qué hora juegan y por dónde ver el partido

El encuentro comenzará a partir de las 17:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

Será transmitido por TNT Sports Premium y por TNT Sports en HBO MAX.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Mercado negro de cuentas de repartidores: ¿Un vacío legal que pone en riesgo la seguridad vial?
Senapred decreta alerta amarilla para la comuna de Puerto Montt por crecida de río
Aryna Sabalenka derrotó a Rebeka Masarova y pasó la primera ronda del US Open
Restricción vehicular: ¿Qué autos no pueden circular este lunes 25 de agosto en Santiago?
Suben a cinco los detenidos por crimen de ingeniero en Curacaví
Fútbol ecuatoriano de luto: Fallece Marcos Olmedo de Mushuc Runa en accidente trágico