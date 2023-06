Poco quedaría para la confirmación de que el delantero argentino Lionel Messi jugará en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos, después de no haber podido llegar a un acuerdo en las negociaciones con el Barcelona.

El club estadounidense tiene a David Beckham como uno de sus propietarios, quien hace tiempo había comentado la posibilidad de contratar al argentino, que está pronto a cumplir 36 años.

Según información entregada por el periodista deportivo italiano Fabrizio Romano, especializado en los fichajes en el mundo del fútbol, la decisión está tomada y será anunciada por el futbolista en las próximas horas.

Se espera que Jorge Messi (hermano y representante del jugador) viaje durante esta tarde a Miami para firmar las condiciones de la llegada del siete balones de oro.

Lionel Messi will clarify the reasons and details of his decision to join Inter Miami in the next hours. 🇦🇷🇺🇸 #MLS

Deal will be valid with immediate effect as Jorge Messi is planning to travel to Miami later tonight. pic.twitter.com/eFxgfXzfqa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023