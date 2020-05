VIDEO RELACIONADO – Vidal vs. Aranguiz: ¿Quién es el mejor volante chileno?

El deseo del Inter de Milán, y en particular de su entrenador Antonio Conte, a estas alturas ya era un secreto a voces. Sin embargo, pese a los esfuerzos para tener sí o sí a Arturo Vidal en el plantel, al parecer, eso no podrá suceder en lo inmediato.

La información que ratifica esto surgió desde uno de los miembros importantes de la secretaría técnica nerazzurra: Piero Ausilio. El hombre confirmó oficialmente que es difícil que fichen al volante chileno del Barcelona.

Lee también: Medio catalán cataloga a Vidal como “el Dennis Rodman del Barcelona”

Ausilio es uno de los colaboradores más directos de Giuseppe Marotta, director deportivo de la institución, quien, en un diálogo con Sky Sport, dejó clara la postura del cuadro lombardo respecto a un intento por contratar al “Rey”.

“Su valor no se discute, pero no es una oportunidad de mercado. Aunque por ahora no quiero dar un juicio definitivo”, afirmó el funcionario interista.

Cabe recordar que el contrato de Vidal con los culés termina en junio de 2021 y, según la información de la prensa catalana, la directiva del Barcelona pretende reunir unos 140 millones de euros en traspasos en la próxima ventana de transferencias.

Por dicha razón, no se descarta una salida del oriundo de San Joaquín, quien incluso podría retornar a la Juventus en un giro inesperado que podría dar su situación.