Para nadie es secreto que Alexis Sánchez no la pasó bien en su estadía en Manchester United, equipo al que arribó en 2018 tras consagrarse como el mejor extranjero de la liga Premier con el Arsenal, en un periplo de 4 exitosos años con los Gunners.

Las expectativas fueron altas desde el primer minuto en que llegó al United, bajo las órdenes del DT José Mourinho, pero la decepción fue igualmente grande por diversos episodios que fueron sucediendo mientras vistió la camiseta de los Diablos Rojos.

Para aclarar algunos puntos que no había mencionado hasta ahora, Alexis decidió publicar un video de 6 minutos en su cuenta de Instagram, donde lo primero que dijo es que tenía un pre acuerdo con el Manchester, pero el del otro lado de la ciudad, con el City de Guardiola, con el que por cosas del destino no pudo concretar.

“Luego me cerré a la oportunidad de llegar al United, lo que me parecía tentador y fue algo lindo para mí. Cuando chico me gustaba mucho ese club”, dijo el tocopillano.

Al mismo tiempo, el 7 del Inter señaló que llegó al equipo sin informarse mucho del ambiente interno, y que su experiencia en la primera práctica con sus nuevos compañeros fue reveladora.

“Luego del entrenamiento llegué a mi casa y le dije a mi familia y a mi representante: ¿no se puede hacer tira el contrato para volver al Arsenal?”, expresó el delantero, agregando que había algo que no le cuadraba y que no le parecía bueno.

Dijo que intentó darle una vuelta a esa sensación, pero pasaron los meses y todo seguía igual. Asimismo, las palabras de la prensa le afectaban cada vez más, ya que se hablaba y especulaba sobre su rendimiento.

“Los periodistas a veces hablaban sin saber y te molestaba -y dolía- porque también lo hacían algunos ex jugadores que no tenían idea de nada de lo que pasaba en la interna del club”, relató.

“Opinaban perjudicándote a ti, que la culpa era tuya, que esto y lo otro… y a veces un jugador depende del apoyo interno que se crea; de que seamos una familia y unidos. En ese momento no lo éramos, lo que se reflejaba en el campo de juego”, agregó.

Las lesiones y el no estar “feliz”

Sánchez no dejó pasar en sus comentarios algunas lesiones que le aquejaron en ese tiempo, la mayoría de ellas musculares y compartió una visión particular de sus orígenes.

“En ese período también hubo lesiones que, a lo mejor, por no estar feliz y por no ser unidos como equipo, nos perjudicaba y de paso a mí también. La culpa me la llevaba siempre yo”, criticó.

Hubo un episodio en el que Alexis parecía haber tocado fondo, donde, además de no sentirse feliz, la situación había llegado a un punto sin retorno.

“Hubo un partido con el West Ham donde no me vestí ni me cambié, algo que nunca me había pasado como jugador. Eso me dolió y molestó mucho. Ese día me dije ‘esto no puede ser posible: pasar de ser uno de los mejores de la Premier a, cinco meses después, no vestirme’”.

Aquella situación que citó Sánchez se trata de un partido en el que no fue citado por Mourinho en septiembre de 2018, en un encuentro donde enfrentaría al cuadro del chileno Manuel Pellegrini.

Alexis también mencionó su primer acercamiento con el noruego Ole Gunnar Solskjær, el DT que reemplazó al portugués de mediocre campaña y que fue destituido.

“Le dije ‘mister, es necesario que yo tome un aire’ y le pedí la oportunidad de irme al Inter, que era un club al que podía irme, a lo que me respondió que sí, que no había ningún problema”.

De esta forma, el goleador histórico de La Roja cerró un amargo paso por la ciudad de Manchester, lejos de la ilusión que cuando era niño despertó en él la camiseta de los Diablos Rojos. Sin embargo, y pese a todo, Alexis tuvo palabras de agradecimiento para la institución, donde sólo lamentó que las cosas no se dieran como a hubiese querido, con más unión en el plantel, como la que sí parece haber encontrado en el Inter de Milán, su nueva casa deportiva.