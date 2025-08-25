Deportes apuesta

Inédito desafío: Hincha de Colo Colo sumará 50 metros diarios de trote hasta que el “Cacique” logre 4 victorias al hilo

Por CNN Chile

25.08.2025 / 17:37

El joven se propuso ir sumando 50 metros diarios de trote hasta que el Cacique logre abrochar cuatro triunfos al hilo. Un escenario que se ve complejo por el momento actual del equipo. 

Uno por su equipo de fútbol está dispuesto a hacer muchas locuras: Desde viajes, mandas hasta “desafíos”. Pero lo que hizo un barrista de Colo Colo está superando el límite de lo imaginable.

Siguiendo los pasos de un fanático inglés del Manchester United que prometió no cortarse el pelo hasta que los “Diablos Rojos ganen 5 partidos seguidos, un hincha del Popular planteó un desafío similar.

Colo Colo en lo que va de 2025 no ha logrado ganar más de 3 partidos seguidos; de hecho, para encontrar 4 triunfos al hilo, hay que remontarse a octubre de 2024, año en que el Popular resultó campeón del fútbol chileno.

Si el hincha hubiese empezado el desafío el 20 de octubre de 2024, el último día que el Popular anotó 4 alegrías seguidas, hoy estaría recorriendo 15 kilómetros y 450 metros.

¿Cuánto será capaz de recorrer?

