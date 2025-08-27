Impresentable defensa de Independiente: Culpan de todo a la U y niegan fallas de seguridad pese a la clara evidencia

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, presentó los descargos del club ante Conmebol acusando a la parcialidad azul de organizar ataques violentos en el Libertadores de América. Aseguró que el club fue “víctima” y no responsable de los incidentes.

Independiente defendió este martes su postura tras los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, en el duelo ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Durante la impresentable conferencia, el presidente del club, Néstor Grindetti, acusó directamente a la parcialidad azul de ser responsable de la tragedia en Avellaneda.

El video de sus dichos fue eliminado de sus redes rápidamente luego del punto de prensa.

Una presunta “violencia premeditada” por la U

“La violencia se originó exclusivamente en la parcialidad visitante”, aseguró, señalando que los hinchas de la U actuaron de manera “premeditada” con el fin de generar caos y forzar la suspensión del partido. “Su accionar es cómplice y vergonzoso”, añadió al criticar la postura de la dirigencia azul.

Grindetti confirmó que Independiente presentó un informe a la Conmebol con alegatos, pruebas y material audiovisual. Allí, insistieron en que el club cumplió con todas las medidas de seguridad exigidas y que el operativo fue acorde a un evento de alto riesgo, con 650 policías, 150 guardias privados y personal médico desplegado en el estadio.

“Independiente fue víctima y no responsable de los hechos”, dijo el dirigente, pese a que el reglamento continental atribuye responsabilidad al organizador del encuentro.

“Culpa directa de la U de Chile”

El directivo relató que la hinchada visitante habría destruido cámaras de seguridad, vandalizado baños y provocado incendios en la tribuna Pavoni Alta, además de lanzar proyectiles durante más de cuatro horas. Incluso denunció el ingreso de armas blancas y bombas de estruendo.

Según Grindetti, la cancelación del encuentro “fue consecuencia directa de los actos de la hinchada de Universidad de Chile” y no de fallas en la organización. También acusó a la dirigencia azul de intentar distorsionar la realidad: “En lugar de repudiar lo que hicieron sus hinchas, eligieron encubrirlos y culpar a otros”.

Mientras Conmebol analiza las sanciones y define qué club avanzará a los cuartos de final, en Chile el caso del hincha Gonzalo Alfaro —empujado desde una tribuna y hospitalizado tras un traumatismo craneal— sigue marcando la discusión. El relato de su familia y su propio testimonio en primera persona contrastan con la defensa institucional de Independiente.

El fallo disciplinario se espera entre esta y la próxima semana, en medio de un cruce de versiones que mantiene en tensión tanto a la U como a Independiente.